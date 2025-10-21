Una rápida intervención de la Policía de San Juan logró frustrar un intento de estafa en un conocido comercio del Médano de Oro. El hecho ocurrió cerca de las 13:20 horas de este lunes, cuando personal de la Subcomisaría Médano de Oro, bajo las directivas del subcomisario Roberto García y la supervisión del comisario Martín Flores, se dirigió a la intersección de Calle Ramón Franco y Juan Linares, en el corazón del barrio.

El llamado de alerta al 911 daba cuenta de un sujeto que se encontraba dentro del kiosco “Submarino Amarillo” intentando concretar una compra mediante transferencias bancarias presuntamente fraudulentas.

Al llegar, los uniformados observaron a la propietaria tras el mostrador y al sospechoso frente a ella. El hombre, al notar la presencia policial, mostró un fuerte nerviosismo e intentó ganar tiempo diciendo que pagaría después. Sin embargo, la comerciante insistió en cobrarle en ese mismo momento, lo que generó su huida.

El sujeto, identificado como Cristian Orlando Ocaña, de 28 años y domiciliado en Médano de Oro, fue interceptado a pocos metros del comercio. Al exhibir el supuesto comprobante de transferencia, los efectivos notaron que se trataba de una simple captura de pantalla y no de una operación real.

La imagen mostraba un monto de $15.000, pero los agentes detectaron que se trataba de una conversación de mensajería con un contacto agendado como “amor de mi vida” y que la fecha del archivo era del 16 de octubre a las 11:52, sin relación con el momento actual.

Descubierto el intento de engaño, Ocaña reaccionó con enojo, por lo que fue inmediatamente aprehendido por el personal policial. Minutos después, se hizo presente en el lugar el fiscal de Flagrancia, doctor Mauricio Flores, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

El detenido enfrenta ahora una causa caratulada como “intento de estafa”, mientras el caso vuelve a poner en alerta sobre una modalidad delictiva en crecimiento: el uso de comprobantes digitales falsos para simular pagos electrónicos.

Gracias a la rápida acción de la comerciante y la intervención policial, el intento de fraude no se concretó y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.