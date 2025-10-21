Las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 marcarán un hito en la historia electoral argentina con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazará a la tradicional papeleta partidaria, también conocida como “sábana”. Este nuevo formato reúne en un solo documento a todos los partidos y sus candidatos para cada cargo, y permite al votante seleccionar su opción mediante una cruz.

En la provincia de San Juan, el orden de aparición de los partidos en la BUP fue definido oficialmente. La secuencia será la siguiente: Partido Libertario, Cruzada Renovadora, Hacemos, Fuerza San Juan, Evolución Liberal, Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, Por San Juan, Ideas de la Libertad y La Libertad Avanza. Cada votante deberá marcar claramente su elección para que el voto sea válido.

Así lucirá la boleta para votar en San Juan. (Foto gentileza)

La implementación de la Boleta Única de Papel busca simplificar la votación, reducir errores y agilizar el conteo de votos. Además, se espera que genere mayor transparencia y facilite la participación ciudadana, al permitir ver en un mismo documento todas las alternativas electorales disponibles.

Las autoridades electorales recomiendan a los votantes familiarizarse previamente con la disposición de los partidos en la BUP para evitar confusiones el día de la elección y aseguran que habrá capacitación y asistencia en los centros de votación.

La medida, que se estrena a nivel nacional, será un paso más en la búsqueda de modernizar el sistema electoral argentino y mejorar la experiencia del votante, al tiempo que reduce la utilización masiva de papel al concentrar en un solo documento a todos los candidatos y listas de la provincia.