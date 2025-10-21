San Juan se prepara para recibir un evento único en el sector inmobiliario: las Jornadas de Capacitación “Conviértete en un Corredor Inmobiliario de Éxito”, que se realizarán el lunes 27 y martes 28 de octubre en el Auditorio Eloy Camus. La cita promete elevar los estándares profesionales y ofrecer herramientas concretas para potenciar la actividad de los corredores locales.

El disertante central será Julio Valente, referente internacional con más de 22 años de experiencia y actual Director de CRS (Council of Residential Specialists) en Argentina y Uruguay. “Es una oportunidad para transmitir experiencia de nivel internacional y aplicar estrategias de mercado modernas en nuestra provincia”, destacaron desde el Colegio.

Publicidad

La capacitación intensiva se desarrollará en ocho módulos, abordando temas clave como posicionamiento del agente, conexión con el círculo de influencia, captación de propiedades, cultivo barrial, elaboración de estrategias de precios y técnicas para obtener la autorización en exclusiva. Cada jornada iniciará a las 8:45 y se extenderá hasta las 18 horas, con pausas pensadas para el networking y el intercambio entre profesionales.

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan enfatizó que la organización cuida cada detalle: identidad del evento, difusión, coffe breaks, merchandising y certificación oficial. El objetivo es unificar criterios, fortalecer la cartera de ventas y preparar a los participantes para un futuro inmobiliario de vanguardia.

Publicidad

Para inscribirte, ingresá al siguiente link haciendo clic aquí y completá tus datos personales. Los cupos son limitados.

Las jornadas representan una inversión en conocimiento que, según los organizadores, se traducirá en resultados tangibles para quienes busquen consolidar su carrera en el sector.