Sergio Agüero, referente histórico de la Selección Argentina, analizó el presente del equipo nacional, valoró la labor de Lionel Scaloni y se refirió al posible futuro de Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026. Consultado sobre si le sugeriría a Messi jugar otra edición del torneo, Agüero respondió: “Creo que todos queremos que Leo juegue para siempre, ¿no? Pero dependerá de él tomar esa decisión, cuando la tome”.

El exdelantero también comparó el plantel actual con aquel que logró la tercera estrella en Qatar: “Las bases siguen siendo las mismas. Eso es muy importante, aunque algunos jugadores clave, como Di María, se hayan marchado”, señaló, destacando la continuidad y experiencia del equipo.

Agüero resaltó la gestión de Scaloni como clave para mantener el éxito: “Uno de los grandes logros de Scaloni, en mi opinión, es que logró guiar un proceso de renovación natural en el plantel. Le dio oportunidades a jóvenes con mucho talento para brillar y supo marcar el ritmo de su crecimiento. Se me vienen a la mente Mastantuono o Nico Paz”, indicó.

Sobre el funcionamiento colectivo, el Kun subrayó que el trabajo en equipo sigue siendo la principal fortaleza de la Selección: “Obviamente, si Leo está ahí, es el principal atractivo. Además de él, Argentina tiene muchos jugadores brillantes que siempre están a la altura: Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez, Lautaro Martínez. Cada uno aporta una contribución única”.

Por último, Agüero elogió a Julián Álvarez por su rendimiento y compromiso: “Lo que ha logrado Julián es asombroso. Un jugador con la capacidad de moverse por toda la cancha, demuestra un enorme nivel de sacrificio y talento. El equipo del Atlético de Madrid debería disfrutar de tenerlo de su lado, y los hinchas también. No especularía sobre futuros fichajes; este es el momento de disfrutar de sus logros con el Atlético”.