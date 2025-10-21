Una intervención policial de rutina terminó revelando una situación mucho más grave de lo que parecía. Aproximadamente a las 17:45 de este lunes, personal policial fue comisionado por el Centro de Información y Seguridad (Cisem) hacia un domicilio en el lateral externo de Circunvalación, entre Conector Sur y calle Urquiza, en el departamento Capital. El aviso alertaba sobre un motociclista que circulaba en contramano y ponía en peligro al resto de los conductores.

Al llegar al lugar, los efectivos divisaron al sujeto a bordo de una motocicleta Zanella RX 150 cc de color negro, con dominio 187 EDE. Al advertir la presencia policial, el hombre abandonó la moto en plena calzada y emprendió una veloz huida a pie por calle San Francisco del Monte, en dirección al este.

La persecución duró pocos minutos. Los uniformados lograron interceptarlo e identificarlo como Marcelo Daniel Corrales, de 37 años, domiciliado en el barrio Juana Manso, en Rawson.

Parte de los accesorios del interior del patrullero que fueron dañados por el detenido.

La tensión no terminó con su aprehensión. Cuando los agentes lo subieron al patrullero HU-03, Corrales comenzó a patear el interior del vehículo, provocando daños en el apoyabrazos de la puerta trasera izquierda. El ataque fue interpretado como un acto de violencia deliberada contra el móvil policial.

El apoya brazos del auto que dañó el preso con arresto domiciliario cuando lo atraparon.

Durante el procedimiento de identificación, los efectivos descubrieron un detalle que agravó aún más su situación: Corrales portaba una pulsera electrónica. Tras verificar su procedencia, se confirmó que el dispositivo estaba vinculado al legajo judicial MPF-SJ-25825-Acum 28015-2024, que lo tenía bajo prisión preventiva domiciliaria desde el 25 de septiembre por causas anteriores de violación de domicilio, lesiones, amenazas y robo.

Su presencia en la vía pública implicó una violación flagrante a la medida impuesta por la Justicia.

Nueva causa

El ayudante fiscal Pablo Quiroga se presentó en el lugar y notificó al fiscal coordinador Alberto Martínez, quien ordenó el inicio del procedimiento de Flagrancia. Corrales quedó imputado por daño agravado y por el incumplimiento de las condiciones judiciales de su arresto.

El operativo fue supervisado por el oficial ayudante Gonzalo Ruarte, de la Comisaría 28ª. La motocicleta y el móvil policial quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.