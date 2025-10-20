El asado argentino suma una versión moderna que se viraliza en redes sociales: la freidora de aire, o air fryer, se convirtió en la nueva herramienta para cocinar costillar y asado de tira sin necesidad de parrilla ni carbón. Según el experto @carne.fuego en Instagram, la técnica permite obtener un resultado “que no tiene nada que envidiarle al del fuego tradicional” en menos de una hora.

En un video que acumula miles de reproducciones, el parrillero explica los pasos básicos: elegir cortes adecuados, condimentarlos correctamente, cocinarlos a la máxima temperatura de la freidora, darles vuelta a los 30 minutos y esperar 20 minutos más para que la carne se termine de dorar. El resultado, según @carne.fuego, es un costillar que se corta con cuchara y un asado de tira jugoso por dentro y crocante por fuera.

El contenido generó un intenso debate entre sus seguidores. Mientras algunos celebran la practicidad de la freidora de aire, otros defienden la experiencia y el sabor del asado a la parrilla, tradicionalmente considerado insustituible en la gastronomía argentina. “Se me hace agua la boca”, escribió el parrillero al mostrar el resultado y desafió a sus seguidores: “Ahora díganme, ¿el asado en la freidora supera al de la parrilla o no? Tienen que hacerlo”.

Esta tendencia refleja cómo las tecnologías de cocina modernas comienzan a transformar rituales gastronómicos históricos, adaptándolos a un público urbano que busca rapidez y practicidad sin resignar sabor. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en la principal plataforma de difusión y debate sobre esta innovación culinaria.