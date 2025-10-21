El nuevo Instituto Odontológico de San Juan alcanzó un 60% de avance en su construcción, una obra que promete transformar por completo la atención odontológica pública en la provincia. El proyecto, impulsado por el Gobierno de San Juan, representa una inversión superior a $8.200 millones y busca concentrar en un solo espacio moderno todos los servicios especializados en salud bucal.

En rueda de prensa, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, destacó el ritmo sostenido de la obra: "El Instituto Odontológico lleva un 60% de avance de obra. Vamos por el segundo piso ya".

Ubicado sobre la avenida España, entre Maipú y Mitre, el edificio contará con equipamiento de última generación, consultorios de atención integral, áreas de docencia e investigación y espacios destinados a la formación de nuevos profesionales.

Un pedido de la comunidad que empieza a concretarse

El ministro reconoció que este proyecto responde a una demanda largamente esperada: "Esto son necesidades de la gente que lo viene pidiendo hace muchos años. Se ha avanzado muchísimo", aseguró.

El Instituto permitirá descentralizar la atención y reducir los tiempos de espera de miles de pacientes, especialmente mujeres y familias que hoy deben recorrer distintos hospitales para acceder a tratamientos especializados.

Un sueño que se acerca: la inauguración en 2026

Aunque los trabajos avanzan a buen ritmo, Dobladez fue claro respecto a los plazos: "Antes de fin de año no va a estar listo, pero sí para el año próximo". Según detallaron desde Infraestructura, el próximo paso será el cerramiento exterior y las instalaciones internas.

El Instituto Odontológico no solo será una obra emblemática en materia de salud, sino también un símbolo del compromiso con la salud pública y la equidad en el acceso a la atención.