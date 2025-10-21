El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció este lunes que reanudará las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, interrumpidas desde 2008 durante el gobierno de Evo Morales, y que buscará apoyo de países amigos, como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, para afrontar la crisis de combustibles que atraviesa el país.

Paz, de 58 años, ofreció su primera conferencia de prensa tras ganar el balotaje del domingo y detalló que los acercamientos se centraron especialmente en Estados Unidos. El objetivo es que, a partir del 8 o 9 de noviembre, cuando asuma oficialmente el poder, se puedan solventar las carencias de diésel y nafta y garantizar el suministro a la población.

Desde inicios de 2023, Bolivia enfrenta desabastecimiento de combustible, falta de dólares y una inflación acumulada del 16,92%, lo que refleja una crisis económica vinculada al agotamiento del modelo de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Paz obtuvo la victoria en la segunda vuelta con el 54,61% de los votos, frente al 45,39% de Jorge Tuto Quiroga, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) con el 97,86% de las actas computadas. Quiroga reconoció la derrota y felicitó al mandatario electo, aunque algunos de sus seguidores manifestaron dudas sobre la transparencia del escrutinio.

El presidente electo destacó que la coordinación internacional buscará garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y dar tranquilidad a la población, priorizando el diálogo con socios estratégicos y vecinos para afrontar la situación económica al inicio de su mandato.