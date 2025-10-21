Una pareja que disfrutaba de una cena en la vereda de un restaurante en Roma vivió un susto inesperado que quedó registrado en video y se viralizó rápidamente. Mientras la joven estaba frente a un plato de pasta, una rata asomó por uno de los huecos de la pared, provocando sorpresa y miedo entre los comensales.

El video muestra a la chica interrumpiendo la comida y mirando fijamente al animal, mientras su novio grababa la situación. La reacción de susto se convirtió en un meme compartido por miles de usuarios, generando comentarios que mezclan humor y solidaridad. “¡Eso sí que es un invitado sorpresa!”, escribió uno de ellos.

La situación dejó en evidencia que, incluso en una postal típica de Roma, con cenas al aire libre y ambientes románticos, pueden ocurrir imprevistos que arruinan la velada. Usuarios de redes sociales aprovecharon para dar consejos a futuros comensales y recordaron que las grandes ciudades europeas no están exentas de estos encuentros inesperados.

El video, que acumula miles de reproducciones, muestra el lado más imprevisible de la ciudad eterna, donde incluso una cita soñada puede convertirse en un momento viral y divertido para quienes observan desde casa.