Rawson comenzó con los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y el Folclore, que se realizará los días 5, 6 y 7 de febrero en el predio Gaucho José Dolores, en la localidad de Médano de Oro. En ese marco, el intendente Carlos Munisaga adelantó los primeros artistas confirmados de la grilla y anunció que las entradas saldrán a la venta la próxima semana.

Munisaga comentó en rueda de prensa, que la propuesta musical combinará folklore, música popular y cuarteto, con una fuerte presencia de artistas sanjuaninos. “Hemos buscado una ecuación posible, con artistas vinculados al folklore, a nuestra música popular y también al cuarteto, con músicos de la provincia y algunos artistas de renombre”, explicó.

Entre los primeros nombres confirmados se encuentran Paquito Caño y Aires Manseros. A su vez, Munisaga anticipó la participación de otros músicos locales: “Entre los artistas del folklore y del cuarteto de la provincia, estarán también Omega y El Yeyo”, detalló.

En relación a la organización del evento, el jefe comunal ratificó que en los próximos días se habilitará la venta de entradas y se difundirá la grilla completa. “La semana que viene salen las entradas a la venta y además se presentará la grilla completa de artistas que ya se ha definido”, indicó.

Más allá de la propuesta musical, el intendente subrayó que el eje central del evento seguirá siendo el gauchaje y las destrezas criollas. “El gran atractivo que genera la fiesta son las destrezas, porque vamos a tener un campeonato nacional. Van a venir jinetes de distintos puntos del país, con tropillas de fuera de la provincia”, afirmó.

Además, entre las novedades del festival se encuentra el Espacio Gauchitos y Gauchitas, destinado a las infancias, donde se propondrán actividades recreativas y educativas orientadas a transmitir las costumbres del gauchaje de manera lúdica y participativa. También se habilitará el Sunset Gaucho, un sector pensado como punto de encuentro para disfrutar del atardecer con música, identidad local y un clima festivo.

También, el predio contará con el Paseo Artesanal “Hecho en Rawson”, un espacio que reunirá a artesanos y productores locales, con el objetivo de visibilizar el trabajo regional, fortalecer la identidad cultural y promover la economía del departamento.

Finalmente, Munisaga destacó la relevancia cultural del evento para el departamento y señaló que las jineteadas, las payadas y las competencias tradicionales serán parte central de la celebración. “Todo lo que tiene que ver con las jineteadas, las payadas, los relatos y la competencia entre cuadrillas es lo que le da identidad a esta fiesta”, concluyó