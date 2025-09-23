El reciente lanzamiento del iPhone 17 Pro y Pro Max se ha visto empañado por una inesperada falla en su acabado azul oscuro, que ha provocado la indignación de varios usuarios. Desde ciudades como Hong Kong, Londres y Nueva York, compradores y observadores reportaron la aparición de rayaduras visibles en los dispositivos apenas horas después de su exhibición.

Este problema ha generado un intenso debate en las redes sociales y ha puesto en entredicho la resistencia del diseño más renovado de Apple en los últimos años, especialmente porque la compañía había destacado este acabado como uno de los más duraderos de la serie. Según comprobó Bloomberg, varios teléfonos en las vidrieras ya mostraban marcas superficiales tras una corta exposición.

Detalles clave del problema: Los rayones afectan principalmente al modelo con acabado azul oscuro, y aunque no se han reportado fallas funcionales, la apariencia ha generado dudas sobre la calidad del material utilizado.

A pesar de la controversia, las ventas del iPhone 17 continúan firmes, respaldadas por las innovaciones técnicas que Apple ha incorporado, especialmente en las cámaras. La compañía ha elevado el nivel con un teleobjetivo de 200 mm, un sensor un 56% más grande y un zoom óptico de hasta 16x. También ha mejorado la cámara frontal y ofrece fotografías en súper alta resolución.

Confiando en que estas características técnicas compensen las críticas al acabado físico, Apple mantiene su apuesta por la innovación para sostener el éxito comercial del nuevo dispositivo.