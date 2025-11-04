Recuperan celular y televisor robados en Caucete tras investigación policial

La Sección Brigada de Investigaciones Este de la Policía de Caucete informó la recuperación de un teléfono celular y un televisor que habían sido sustraídos a una familia del barrio Pie de Palo en septiembre pasado.

Tras una investigación exhaustiva, los agentes identificaron a la poseedora del teléfono, una mujer de apellido Pacheco, quien fue vinculada al delito de encubrimiento. Con la orden de allanamiento correspondiente, se logró recuperar el teléfono marca Motorola.

La pesquisa se basó en información obtenida a través del correo electrónico asociado a la cuenta Google del celular, donde se hallaron fotografías tomadas con el dispositivo tras el robo. La UFI Delitos Contra la Propiedad intervino en el caso, supervisando las diligencias realizadas por la policía.