Ante el alerta meteorológico con intensas lluvias, desde Obras Sanitarias, se emitió un aviso sobre maniobras preventivas para minimizar posibles consecuencias en el abastecimiento de agua potable.

Por las tormentas y lluvias, las crecientes de agua cruda que ingresen al Establecimiento Potabilizador de Marquesado, afectarán y reducirán la capacidad de procesamiento de la planta. Esto repercutirá directamente en la producción de agua potable y en consecuencia, una disminución de los niveles de reserva de la planta y a la vez, en el suministro regular que llega a los domicilios.

Publicidad

OSSE advirtió a la población en extremar el cuidado de la reserva de tanque domiciliario, priorizando el consumo de agua potable para actividades básicas de consumo, higiene y alimentación.

Se recuerda que los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua potable.