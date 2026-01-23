Publicidad
Obras Sanitarias alertó que el agua potable se vería posiblemente disminuido

Obras Sanitarias de San Juan comunicó que la planta potabilizadora de Marquesado podría reducir su capacidad de procesamiento, ante el ingreso de grandes volúmenes de agua cruda.

POR REDACCIÓN

Hace 15 horas
Debido al incremento de las lluvias de estos días, la planta de Marquesado tendrá un bajo rendimiento en su capacidad para producir agua potable.

Ante el alerta meteorológico con intensas lluvias, desde Obras Sanitarias, se emitió un aviso sobre maniobras preventivas para minimizar posibles consecuencias en el abastecimiento de agua potable. 

Por las tormentas y lluvias, las crecientes de agua cruda que ingresen al Establecimiento Potabilizador de Marquesado, afectarán y reducirán la capacidad de procesamiento de la planta. Esto repercutirá directamente en la producción de agua potable y en consecuencia, una disminución de los niveles de reserva de la planta y a la vez, en el suministro regular que llega a los domicilios. 

OSSE advirtió a la población en extremar el cuidado de la reserva de tanque domiciliario, priorizando el consumo de agua potable para actividades básicas de consumo, higiene y alimentación.

Se recuerda que los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua potable.

