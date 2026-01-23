Provinciales > Por las lluvias
Obras Sanitarias alertó que el agua potable se vería posiblemente disminuido
POR REDACCIÓN
Ante el alerta meteorológico con intensas lluvias, desde Obras Sanitarias, se emitió un aviso sobre maniobras preventivas para minimizar posibles consecuencias en el abastecimiento de agua potable.
Por las tormentas y lluvias, las crecientes de agua cruda que ingresen al Establecimiento Potabilizador de Marquesado, afectarán y reducirán la capacidad de procesamiento de la planta. Esto repercutirá directamente en la producción de agua potable y en consecuencia, una disminución de los niveles de reserva de la planta y a la vez, en el suministro regular que llega a los domicilios.
OSSE advirtió a la población en extremar el cuidado de la reserva de tanque domiciliario, priorizando el consumo de agua potable para actividades básicas de consumo, higiene y alimentación.
Se recuerda que los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua potable.