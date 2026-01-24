El reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional en intervenir el puerto de Ushuaia por un año, desató otro conflicto político más entre la administración de Javier Milei y el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella.

Desde el gobierno nacional, se argumenta que la medida fue tomada por “irregularidades financieras y desvíos de fondos”, sin embargo, el mandatario provincial, aseguró que: “no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”.

En medio de sospechas por un presunto trasfondo geopolítico en favor del alineamiento de Milei con Donald Trump, el gobierno fueguino emitió un comunicado sosteniendo que: “No hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención del puerto e, incluso, el propio acto administrativo de intervención dispuesto por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) inhabilita la operación de la terminal para luego, en dos artículos posteriores, dejar sin efecto esa misma inhabilitación”.

Según informó la isla que “el puerto ha crecido y funciona con total normalidad” y precisó que “en esta temporada se esperan más de 525 recaladas de cruceros de gran porte y buques en general”.

Al cierre del comunicado, la Provincia subraya que “esta intervención constituye un avasallamiento” a la autonomía de Tierra del Fuego, que impacta sobre el trabajo y la actividad productiva de la región; y subraya que “el Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico”.

El titular de la Dirección Provincial de Puertos Roberto Murcia, en tanto, adelantó que no permitirá “que se utilicen falsos pretextos técnicos como cobertura para una intervención arbitraria y extorsiva”. Murcia advirtió que Nación “no actúa por razones de seguridad o infraestructura, sino que se utiliza la amenaza de inhabilitación como herramienta de presión para justificar una intervención arbitraria”.

Entre las fallas, el organismo mencionó el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica y falencias en las condiciones básicas de seguridad operativa.

Las autoridades de la ANPYN también realizaron observaciones críticas sobre la gestión administrativa y financiera del puerto. El informe menciona, por ejemplo, la ausencia de un registro adecuado de ingresos, egresos y compras, una tarea que había sido tercerizada por la administración provincial en una empresa que figura habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas.

La resolución también cuestiona la reciente ley N° 1596 de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”, ya que estipula la creación de un fondo específico para pagar deudas de esa obra social con parte del superávit portuario. Según el Gobierno Nacional, la aplicación de esa norma compromete “la operatividad, autonomía financiera y sustento institucional de la Dirección Provincial de Puertos de la citada provincia”.

La respuesta del gobernador

La intervención del puerto no cayó bien entre las autoridades provinciales y por lo tanto, se encuentra desarrollando un plan para destrabar la situación y hacer un planteo en la justicia.

Melella aclaró que el Puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. “La ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante”, remarcó.

Y recordó, ante las críticas del Gobierno nacional respecto a la infraestructura, que las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque “el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, algo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país”.

