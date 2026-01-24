Momentos desesperantes se vivieron en la tarde-noche de este viernes 23 de enero en el Paso Internacional de Agua Negra, donde una familia quedó atrapada tras una repentina creciente registrada en la zona del arroyo San Javier, en plena traza del paso internacional.

De acuerdo a la información oficial, la familia, oriundos de la provincia de La Rioja, se desplazaba en una Chevrolet Tracker y estaba integrada por un matrimonio, una bebé y la madre de uno de ellos. Según las primeras informaciones, la familia regresaba desde Chile cuando se produjo una repentina bajada de agua. La creciente les impidió continuar el camino o retroceder, por lo que quedaron aislados en una zona de alto riesgo, con un caudal en aumento y en medio de las difíciles condiciones del terreno cordillerano.

Ante la situación de emergencia, personal de la Vialidad Provincial y Nacional desplegaron un operativo de rescate para asistir a las personas atrapadas. Las tareas se realizaron en un contexto complejo, marcado por la escasa visibilidad, el descenso de la temperatura y la inestabilidad del camino.

El operativo de rescate fue realizado por personal de Vialidad Nacional junto al personal de la DPV.

Tras varios minutos de trabajo, los equipos lograron poner a resguardo a la familia, que fue asistida en el lugar. Fuentes oficiales indicaron que, afortunadamente, no fue necesario el traslado a un centro de salud, aunque se mantuvo el monitoreo preventivo de la zona ante la posibilidad de nuevas crecidas.

Desde los organismos viales reiteraron el llamado a extremar las precauciones al circular por el Paso de Agua Negra, especialmente durante la temporada estival, cuando las tormentas pueden provocar crecientes repentinas en arroyos y ríos de la región cordillerana.