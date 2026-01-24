Mecánica de un siniestro fatal: un motociclista murió tras chocar contra un colectivo

Un violento siniestro vial ocurrido este viernes por la tarde en el interior del barrio Frondizi, en Capital, terminó con la muerte de un joven motociclista de 29 años, tras colisionar con un colectivo de la Red de Transporte Público.

Sobre calle Jorge Darío Bence se puede ver el tramo que fue arrastrada la moto tras quedar abajo del coelctivo.

El hecho se registró entre las 18.30 y las 18.45 en la intersección de calles Jorge Darío Bence y Saúl Quiroga. Por causas que son materia de investigación, un colectivo de la línea 407, interno 93, de la empresa Albardón, que circulaba de sur a norte, fue impactado en su costado derecho por una motocicleta Gilera 125cc que transitaba de este a oeste.

A raíz del choque, la moto quedó debajo del colectivo y fue arrastrada varios metros. El conductor del rodado menor, identificado como Lucas Leandro González, de 29 años, domiciliado en calle Juan Manuel Estrada 159 Norte, Chimbas, sufrió heridas de extrema gravedad. Fue asistido en el lugar y trasladado inconsciente en ambulancia de Fénix Salud al hospital Dr. Guillermo Rawson, donde falleció a los pocos minutos de ingresar.

El colectivo fue trasladado a Subcomisaría Santa Lucía Este para las Pericias de rigor.

De acuerdo a testimonios recabados, entre ellos pasajeros del colectivo, el impacto fue muy violento y el motociclista habría perdido una importante cantidad de sangre. Hasta el momento, la fiscalía no pudo confirmar si González llevaba colocado el casco protector al momento del siniestro. En el lugar se halló un casco, aunque una versión indica que familiares del herido habrían llegado rápidamente y lo retiraron, circunstancia que está siendo investigada.

El hecho ocurrió en jurisdicción de Subcomisaría Santa Lucía Este que intervino desde el primer momento en el siniestro. Luego llegó la UFI Delitos Especiales, con la ayudante de fiscal Gema Cabrera, para hacerse cargo del siniestro y tras conocerse el desenlace, ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia, cuyo resultado será clave para determinar la carátula definitiva del hecho, ya que desde el hospital no se informaron oficialmente las causas del deceso.

La funcionaria judicial indicó a DIARIO HUARPE que ha citado a declarar a tres testigos del hecho, para tratar de entender en base a esos testimonios la mecánica del choque y determinar responsabilidades.

En tanto, el chofer del colectivo, Jonathan Omar Cortéz, de 39 años, domiciliado en el departamento Albardón, fue trasladado a Comisaría 27ª, donde quedó detenido bajo el fuero de Flagrancia, imputado en principio por homicidio culposo.