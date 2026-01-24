El Prólogo de la Vuelta a San Juan 2026 tuvo modificaciones en su desarrollo a raíz de las inclemencias climáticas previstas para la jornada. El Comisariado de Competencia informó cambios en el formato de las series y de la carrera final con el objetivo de resguardar la integridad de los ciclistas ante la probabilidad de lluvia.

De manera oficial, se dispuso que las series clasificatorias 2, 3, 4 y 5 se disputen a un solo giro al circuito, en lugar de los tres originalmente programados. En tanto, la carrera final del Prólogo, reservada para los 15 mejores ciclistas, se correrá a dos giros y no a tres, como estaba previsto en el cronograma inicial.

En este contexto, también se dieron a conocer los resultados de las primeras series clasificatorias. En la Serie 1, el primer lugar fue para Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía / Gremios), seguido por Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito) y Marcos León Rodríguez (Diberbool). Los tres ciclistas lograron la clasificación a la final.

Por su parte, en la Serie 2, el triunfo quedó en manos de Lisandro Bravo (Chimbas Te Quiero), escoltado por Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito) y Kevin Castro (Diberbool). Al igual que en la serie anterior, los tres corredores aseguraron su lugar en la carrera final del Prólogo.

La Serie 3 definió a otros tres ciclistas clasificados a la final. El primer lugar fue para Cristóbal Báez Muñoz (#115), representante del Plus Racing Cycling Team, seguido por Hugo Ruiz Calle (#103), del equipo SEP San Juan, y Héctor Dinamarca (#125), integrante de la Selección de Chile.

La continuidad del prólogo tuvo la Serie 4. El triunfo fue para Marcos Méndez (#144), del equipo Diberbool, escoltado por Leandro Velardez (#04), representante de la Municipalidad de Pocito, y Omar Azzen (#135), del conjunto Portal San Lucía.

Todas las modificaciones y clasificaciones fueron confirmadas de manera oficial por los Comisarios de la competencia, en el inicio de una nueva edición de la tradicional Vuelta a San Juan, que vuelve a tener como protagonistas a los principales equipos y ciclistas del país y también del exterior.