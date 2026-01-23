Boca Juniors tiene encaminado a su primer refuerzo de cara a la temporada 2026. Ángel Romero viajará a la Argentina este fin de semana para convertirse oficialmente en nuevo jugador del Xeneize, luego de alcanzar un acuerdo de palabra con Juan Román Riquelme, presidente del club y principal impulsor de su llegada.

El delantero paraguayo, de 33 años, llega con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Corinthians. Después de varias semanas de un mercado de pases inestable y del intento fallido por concretar la contratación de Marino Hinestroza, la dirigencia aceleró las gestiones y cerró la incorporación de Romero, quien deberá someterse a la revisión médica y firmar su contrato en los próximos días.

Hermano de Óscar Romero, quien tuvo un paso por Boca entre 2022 y 2023, Ángel es un futbolista que siempre estuvo en la órbita de Riquelme. Si bien no atraviesa su mejor presente futbolístico tras un año irregular en el fútbol brasileño, su experiencia internacional y su jerarquía fueron factores clave para que el club apueste por su arribo. Además, el atacante buscará relanzar su carrera en la Ribera con el objetivo de mantenerse competitivo de cara al Mundial 2026 con la selección de Paraguay.

Romero arribará al país entre sábado y domingo y la intención es que se sume de inmediato al plantel que conduce Claudio Úbeda. Boca atraviesa un momento complejo en el frente de ataque, con varias bajas por lesión: Edinson Cavani, Miguel Merentiel y nuevamente Merentiel se encuentran fuera de las canchas, por lo que el único delantero disponible para el debut ante Deportivo Riestra sería Lucas Janson.

La llegada del paraguayo se produce en un contexto clave del mercado de pases, en el que el Xeneize busca reforzar su poder ofensivo. Mientras se aguarda la oficialización de Romero, la dirigencia continúa negociando por otros nombres como Kevin Serna y Alexis Cuello, además de evaluar distintas alternativas para ampliar el abanico de opciones antes del cierre del libro de pases.

Todo indica que Ángel Romero será la primera cara nueva de Boca en 2026 y que su presentación oficial con la camiseta azul y oro se concretará en los próximos días, marcando el inicio de un nuevo ciclo para el delantero y una apuesta fuerte del club para fortalecer su ataque.