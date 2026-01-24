Lanús se llevó un triunfo clave en el arranque del Torneo Apertura al imponerse por 3 a 2 frente a San Lorenzo en un verdadero partidazo disputado en el Nuevo Gasómetro, correspondiente a la primera fecha de la Zona A. El Granate mostró contundencia, supo golpear en los momentos justos y resistió la arremetida final del Ciclón para quedarse con los tres puntos.

El equipo de Boedo, que venía de un respiro en lo institucional tras levantar inhibiciones y ponerse al día con los sueldos del plantel, no logró trasladar esa tranquilidad al campo de juego. Desde el inicio, Lanús se mostró más sólido y efectivo, dominando gran parte del primer tiempo. A los 23 minutos, Rodrigo Castillo abrió el marcador y apenas seis minutos después Carlos Izquierdoz amplió la ventaja, dejando al visitante 2-0 arriba al cierre de la primera mitad.

En el complemento, San Lorenzo salió decidido a revertir la historia y rápidamente encontró el descuento. A los 7 minutos, Alexis Cuello cambió penal por gol y encendió la ilusión del público azulgrana, que empujó al equipo en busca del empate.

Sin embargo, cuando el Ciclón parecía estar mejor, Lanús volvió a golpear. A los 28 minutos, el mendocino Marcelino Moreno marcó el tercer tanto del Granate y parecía sentenciar el encuentro. Lejos de rendirse, San Lorenzo fue con todo en el tramo final y volvió a descontar a los 40 minutos, nuevamente a través de Cuello, que firmó su doblete y dejó el resultado 3-2.

Con el envión anímico, el local buscó el empate hasta el último minuto, pero Lanús supo aguantar con oficio y se quedó con un triunfo valioso como visitante en un duelo cargado de emociones.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el martes a las 20, mientras que Lanús será local ante Unión de Santa Fe el jueves próximo desde las 19.15.