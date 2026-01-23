Miguel Ángel Borja volvió a quedar en el centro de la escena del mercado de pases, esta vez por un desenlace tan inesperado como exótico. Tras descartar su llegada a Boca y protagonizar un frustrado acuerdo con Cruz Azul, el delantero colombiano fue presentado oficialmente en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, club con historia y un fuerte vínculo con Diego Armando Maradona.

Luego de su salida de River, donde tuvo un 2025 lejos de las expectativas, Borja alimentó rumores de un posible pase directo al Xeneize, un movimiento que hubiese generado alto impacto en el fútbol argentino. Sin embargo, esa posibilidad se diluyó rápidamente cuando apareció Cruz Azul como principal candidato a quedarse con su ficha. El club mexicano parecía tener todo encaminado, pero un problema administrativo terminó por hacer caer la operación.

Publicidad

El “papelón” del equipo de la Liga MX estuvo relacionado con la imposibilidad de liberar un cupo de extranjero. La salida del polaco Mateusz Bogusz al Houston Dynamo, condición clave para habilitar la llegada del colombiano, nunca se concretó. Con el torneo mexicano ya iniciado y sin garantías de una pronta solución, Borja decidió bajarse de la negociación y aceptar otra propuesta.

El destino final fue el Al-Wasl, conjunto que actualmente se ubica cuarto en la liga emiratí y que anunció este viernes la incorporación del delantero de 32 años. Borja ya posó con la camiseta amarilla del club, el número 13 de su carrera profesional y el primero en el fútbol de Medio Oriente. El pase representa un importante salto económico para el atacante, difícil de igualar en Sudamérica o México.

Publicidad

En lo deportivo, la decisión podría tener un costo alto: competir en una liga de menor exposición internacional complica seriamente sus chances de ser considerado por la Selección de Colombia de cara al Mundial 2026. Aun así, el colombiano priorizó la estabilidad contractual y financiera en una etapa clave de su carrera.

El Al-Wasl no es un club menor en la región. Entre 2011 y 2012 tuvo como director técnico a Diego Armando Maradona, un capítulo recordado de la carrera del astro argentino. Además, por su banco pasaron otros entrenadores con sello argentino como Rodolfo Arruabarrena, Gabriel Calderón, Héctor Cúper, Juan Antonio Pizzi y Gustavo Quinteros, lo que refuerza su tradición y peso histórico.

Publicidad

Así, Borja cierra una novela cargada de idas y vueltas con un final inesperado, lejos del radar habitual del fútbol sudamericano, y abre un nuevo capítulo en un destino tan lejano como singular.