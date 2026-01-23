Tras el trágico accidente ocurrido en Capital, se conoció la identidad del motociclista que murió en la tarde de este viernes 23 de enero, luego de chocar contra un colectivo del sistema RedTulum en el barrio Frondizi.

Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Lucas Leandro González, de 29 años, con domicilio en Chimbas. El joven circulaba en una motocicleta marca Gilera, modelo 125 cc, de color negro.

Publicidad

De acuerdo a las primeras informaciones, el choque se produjo en la intersección de las calles Quiroga y Bence, en el barrio Frondizi. El otro vehículo involucrado fue un colectivo de la línea 407, interno 93, de la empresa Transporte Albardón. El rodado de mayor porte era conducido por Cortéz, de 39 años.

Tras el impacto, González sufrió heridas de extrema gravedad y, al arribo del personal policial, presentaba pocos signos vitales. Efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del servicio de emergencias.

Publicidad

Pese a los esfuerzos realizados en el lugar, el motociclista falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. Personal de la Policía de San Juan trabajó en la escena y dio intervención a la Justicia, que investiga las circunstancias en las que se produjo la colisión.