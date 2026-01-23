La Policía de San Juan logró recuperar materiales de construcción y otros elementos robados tras un allanamiento realizado en Chimbas. El operativo se realizó tras una investigación por un hecho de robo denunciado por un vecino de la zona.

La Policía encontró motopartes y chapas patentes con pedido de secuestro vigente.

Según informaron fuentes policiales, un hombre mayor de edad había denunciado la sustracción de diversos materiales de construcción de su domicilio. A partir de la presentación, personal de la Sección Robos y Hurtos, bajo las directivas de la fiscal Claudia Salica, inició tareas investigativas para esclarecer el hecho.

Los efectivos también secuestraron celulares en el procedimiento.

Las pesquisas permitieron establecer que el autor del robo habría escalado una pared medianera para ingresar a la propiedad y sustraer los elementos. Con estos datos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el Barrio Los Tamarindos, también en Chimbas.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar los materiales de construcción denunciados como robados. Además, hallaron otros elementos de interés para la causa, entre ellos un kit de peluquería, teléfonos celulares, un reloj, motopartes y chapas patentes que presentaban pedido de secuestro vigente.

Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar la procedencia de los demás objetos hallados y la posible vinculación del domicilio allanado con otros hechos delictivos en la zona.