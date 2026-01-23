Publicidad
Publicidad

Policiales > Santa Lucía

Murió un motociclista tras chocar con un colectivo de la RedTulum

El hecho ocurrió en la intersección de Quiroga y Bence, en Santa Lucía. La víctima fue asistida por personal policial, pero falleció en el lugar.

POR REDACCIÓN

Hace 16 horas
El hombre llegó sin signos vitales al Hospital Rawson. 

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este viernes 23 de enero. Un motociclista murió tras chocar con un colectivo del la RedTulum en el departamento Santa Lucía.

De acuerdo a fuentes policiales, el choque se produjo en la intersección de las calles Quiroga y Bence. En base a las primeras informaciones, el conductor de la motocicleta sufrió heridas de extrema gravedad y, al arribo del personal policial, presentaba pocos signos vitales. 

Publicidad

Efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del servicio de emergencias. Pese a los esfuerzos realizados en el lugar, el motociclista falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Hasta el momento, no se difundió la identidad de la víctima. La Justicia investiga las causas del siniestro para determinar cómo se produjo la colisión.

Publicidad
 
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS