Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este viernes 23 de enero. Un motociclista murió tras chocar con un colectivo del la RedTulum en el departamento Santa Lucía.

De acuerdo a fuentes policiales, el choque se produjo en la intersección de las calles Quiroga y Bence. En base a las primeras informaciones, el conductor de la motocicleta sufrió heridas de extrema gravedad y, al arribo del personal policial, presentaba pocos signos vitales.

Efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del servicio de emergencias. Pese a los esfuerzos realizados en el lugar, el motociclista falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Hasta el momento, no se difundió la identidad de la víctima. La Justicia investiga las causas del siniestro para determinar cómo se produjo la colisión.