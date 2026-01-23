Con 17 equipos y 118 ciclistas, comenzó la 41° edición de la Vuelta a San Juan

La Vuelta a San Juan se puso en marcha este viernes 23 de enero con el desarrollo del prólogo en el departamento Santa Lucía. Esto marca el inicio oficial de una nueva edición de una de las competencias ciclísticas más importantes de la provincia.

Stamina Racing de Chile dice presente en la Vuelta a San Juan.

El prólogo de la Vuelta tuvo su concentración a las 19 en la intersección de las calles Colón y Tomás Edison, mismo punto elegido para la largada oficial, que se concretó pasadas las 20.

El circuito diagramado para el prólogo comprendió un recorrido por calle Colón hacia el norte hasta Cordillera de los Andes, luego al este hasta calle San Juan, al sur hasta San Lorenzo y finalmente al oeste para retomar Colón, regresando al punto de partida. El trazado tuvo una extensión aproximada de 7,6 kilómetros por giro.

Desde la organización informaron que, por razones de seguridad, se dispuso el corte total de la calzada del circuito de competencia hasta las 00. Durante el desarrollo de la prueba, los cortes transversales se realizarán de manera intermitente, con el objetivo de permitir la circulación controlada y minimizar inconvenientes para los vecinos.

Los equipos de la Vuelta a San Juan 2026