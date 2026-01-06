Efectivos de la Comisaría 2ª detuvieron a dos personas por un robo en el interior de Villa América, en Capital. Los ladrones serán juzgados por el sistema de Flagrancia.

Fuentes policiales destacaron que los aprehendidos fueron identificados con los apellidos Álvarez (20) y Fernández (19). Ambos fueron capturados cuando se retiraban de un domicilio ubicado sobre calle Güemes Norte, propiedad de un hombre de 48 años.

Los detenidos habían roto un vidrio de la vivienda para ingresar y sustraer herramientas y prendas de vestir, que posteriormente dejaron en el patio del inmueble. La situación fue advertida por el damnificado, quien se despertó al escuchar la rotura del vidrio y, al salir a verificar, encontró varios objetos fuera de lugar, por lo que dio inmediato aviso a la Policía.

Tras un rápido despliegue, los efectivos lograron interceptar a los presuntos autores en las inmediaciones del barrio, procediendo a su detención.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Flagrancia, que investiga el hecho bajo la carátula de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa. La comisaría jurisdiccional quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.