La reciente victoria electoral del peronismo, con Cristian Andino superando al vicegobernador Fabián Martín por poco más de tres puntos en la elección del pasado 26 de octubre, no es vista por todos como una señal de consolidación. El diputado provincial y presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, fue tajante al advertir que el justicialismo no debe caer en triunfalismos de cara a 2027.

En su paso por el Café de la Política, que se emite por la señal de TDA de Huarpe TV, Rueda sentenció que "el 34 por ciento que lograron en la última elección es un techo" y que el PJ se equivoca al pensar que ese resultado les garantiza el triunfo en las próximas elecciones provinciales del 2027.

Publicidad

El legislador bloquista argumentó que la performance del peronismo fue débil si se considera su estructura: "Tenían toda la estructura de 13 intendentes y no lograron ganar con holgura y mucho menos retener las dos bancas que ponían en juego". Además, destacó la fuerza del oficialismo de Marcelo Orrego: "Si el justicialismo cree este será el resultado en 2027 se equivoca. El oficialismo con solo cuatro departamentos, más los dos bloqusitas, terminó tres puntos abajo y ellos tienen 13 intendencias".

Capital

Rueda hizo una mención especial al resultado en el departamento Capital, tradicionalmente crucial. El bloquista afirmó que la derrota del peronismo allí es sintomática de un profundo rechazo: "en Capital hay un 80 por ciento de los ciudadanos que no quiere saber nada con el peronismo y lo más probable es que ese caudal de votos se junte en contra del PJ en 2027".

Publicidad

El análisis del presidente del Partido Bloquista se centró en la principal debilidad que, a su juicio, tiene el justicialismo: la falta de apertura. Rueda señaló que el PJ es un espacio "cerrado" y que esa es la razón por la cual no puede crecer por encima de ese 34% de votos.

"Cuando eran un espacio abierto tenían mejores resultados, ahora son cerrados y solo discuten qué cargos se van a repartir entre ellos, nada más", concluyó Rueda, sugiriendo que la endogamia política y la disputa interna por los espacios de poder impiden al peronismo sanjuanino seducir a nuevos votantes.

Publicidad

Orrego y el Partido Bloquista en 2027

El diputado provincial y presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, puso en valor el rol de su partido dentro del oficialismo y dejó en claro que la alianza con el gobernador Marcelo Orrego se basó en la funcionalidad y el aporte de gestión. Rueda fue enfático al señalar que el Bloquismo le ha brindado al mandatario provincial "las herramientas"necesarias para que pueda llevar adelante su gobierno.

En una visión pragmática de la política, el legislador bloquista aclaró que si en el futuro se considera que el Bloquismo "les fue útil, bienvenido sea". Además, Rueda defendió la performance electoral de su partido, asegurando que el resultado que alcanzaron en la última elección fue "el mejor que se pudo haber dado en el contexto que había".

El Bloquismo y su aporte al frente

Rueda fue tajante al dimensionar la importancia de la fuerza centenaria que preside, indicando que el Partido Bloquista "aporta muchísimo" al frente que lidera Orrego.

"Por eso todos hablan del partido, donde estamos siempre definimos cosas importantes. Aportamos una estructura muy importante en toda la provincia," señaló Rueda, destacando la capilaridad territorial de su partido.

Respecto a la medición de su caudal electoral, el presidente del Bloquismo sostuvo que no se detendrán en discusiones de números, sino en la acción concreta: "No vamos a decir cuántos votos tenemos o no tenemos, porque eso lo vamos a demostrar en las próximas elecciones donde, al igual que ya lo hicimos, vamos a llevar candidatos propios en los departamentos."

Las frases de Rueda

"Si el justicialismo cree este será el resultado en 2027 se equivoca. El oficialismo con solo cuatro departamentos, más los dos bloquistas, terminó tres puntos abajo y ellos tienen 13 intendencias".