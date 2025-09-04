Rugby Championship: confirmadas las formaciones de Los Pumas y Australia

La Selección Argentina de rugby, Los Pumas, ya tiene definida su formación para el próximo compromiso en el Rugby Championship. El director técnico Felipe Contepomi reveló el equipo que saltará al campo el sábado para medirse con Australia en Townsville, un duelo que trae consigo algunas modificaciones en la alineación titular, incluyendo cambios forzados y estratégicos.

Las variantes más destacadas se ven en la primera línea. Joel Sclavi se encargará del pilar derecho, cubriendo la ausencia de Pedro Delgado, quien ya se sumó a su nuevo club, los Harlequins de Inglaterra. El capitán Julián Montoya y Mayco Vivas completan una primera línea que buscará solidez en el contacto. Mientras tanto, la segunda línea se mantiene inalterada, con la dupla de Franco Molina y Pedro Rubiolo, dos piezas clave en el line y el contacto.

En la tercera línea, se produce un cambio significativo con la inclusión de Marcos Kremer en lugar de Joaquín Oviedo. El exjugador de Plaza Jewell se unirá a Juan Martín González, con Pablo Matera ocupando la posición de octavo. Estos movimientos buscan fortalecer el pack de forwards de cara a un partido que se prevé de alta exigencia física.

Las formaciones confirmadas

El partido se jugará el sábado a la 1:30 (hora Argentina) y podrá verse en vivo por ESPN y Disney+. A continuación, los equipos que saldrán a la cancha:

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Pablo Matera, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruíz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Joaquín Oviedo, 21- Agustín Moyano, 22- Gerónimo Prisciantelli, 23- Benjamín Elizalde

Australia: Tom Robertson, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Nick Frost, 5. Tom Hooper , 6. Rob Valetini , 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (c) , 9. Nic White, 10. Tom Lynagh, 11. Corey Toole, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii , 14. Max Jorgensen, 15. Andrew Kellaway

Suplentes: 16. Brandon Paenga-Amosa , 17. Angus Bell , 18. Zane Nonggorr, 19. Jeremy Williams, 20. Carlo Tizzano, 21. Tate McDermott, 22. James O’Connor, 23. Filipo Daugunu