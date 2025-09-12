Rugby Championship: hora, formaciones y cómo ver Sudafrica vs. Nueva Zelanda

Un nuevo capítulo del clásico del rugby mundial se escribirá este sábado. Por la cuarta fecha del Rugby Championship 2025, los All Blacks recibirán a Sudáfrica, en lo que será una nueva oportunidad para los neozelandeses de reafirmar su liderazgo en el torneo. El encuentro, que podrá verse en vivo por Disney+ y ESPN, comenzará a las 4:05 de la madrugada (hora argentina), con una transmisión que se iniciará quince minutos antes.

Los All Blacks llegan al partido con el ánimo en alza. Tras vencer a los sudafricanos en el emblemático Eden Park, un reducto donde no pierden desde hace más de tres décadas, el equipo se colocó en la cima de la tabla. Además, este éxito les permitió ascender al primer puesto del ranking mundial, relegando a los Springboks al tercer lugar. Ahora, el desafío es mantener esa posición en Wellington, una ciudad donde los All Blacks han dominado en los últimos años, a excepción de un empate y una derrota.

Sudáfrica busca levantarse tras una racha negativa

El presente de los últimos campeones del mundo no es el mejor. La derrota inicial ante Australia, después de haber logrado una ventaja de 22 puntos, golpeó la confianza y la fluidez del equipo. El revés los dejó en el último lugar de la tabla, una situación inesperada para un equipo de su envergadura. Con el objetivo de revertir el mal momento, los Springboks presentarán varios cambios en su formación, en busca de un resultado que les devuelva la moral y los meta de nuevo en la lucha.

Aunque los All Blacks no han mostrado un nivel de excelencia constante en el torneo, su efectividad en momentos clave ha sido determinante. El equipo de Nueva Zelanda ha sabido capitalizar los errores del rival, una cualidad que los ha mantenido en la cima. En contraste, los Springboks buscarán reencontrarse con su mejor juego en Wellington, un lugar que les trae buenos y malos recuerdos, desde un empate en 2019 hasta un triunfo un año antes, sin olvidar el único empate sin puntos en la historia del clásico, que data de 1921.

Formaciones confirmadas

All Blacks: 1. Ethan de Groot, 2. Samsoni Taukei'aho, 3. Tyrel Lomax, 4. Scott Barrett (C), 5. Tupou Vaa'i, 6. Simon Parker, 7. Ardie Savea, 8. Wallace Sititi, 9. Noah Notham, 10. Beauden Barrett, 11. Leroy Carter, 12. Jordie Barrett, 13. Billy Proctor, 14. Will Jordan, 15. Damián McKenzie.

Suplentes: 16. Brodie McAlister, 17. Tamaiti Williams, 18. Fletcher Newell, 19. Fabian Holland, 20. Duplessis Kiriki, 21. Finlay Christie, 22. Quinn Tupaea, 23. Rubén Love.

Sudáfrica: 1 Ox Nche, 2 Malcolm Marx, 3 Thomas du Toit, 4 Lood de Jagger, 5 Ruan Nortje, 6 Siya Kolisi (C), 7 Pieter-Steph du Toit, 8 Jasper Wiese, 9 Cobus Reinach, 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11 Ethan Hooker, 12 Damian Willemse, 13 Canan Moodie, 14 Cheslin Kolbe, 15 Aphelele Fassi.

Suplentes: 16 Marnus van der Merwe, 17 Jan-Hendrik Wessels, 18 Wilco Louw, 19 RG Snyman, 20 Kwagga Smith, 21 Grant Williams, 22 Manie Libbok, 23 Andre Esterhuizen.