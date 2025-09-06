Los Pumas vivieron una noche de contrastes en Australia: pasaron de ilusionarse con una victoria clara a lamentar una derrota agónica en la tercera fecha del Rugby Championship. Tras dominar el primer tiempo y cerrar el parcial 21-7 a su favor, el conjunto argentino no pudo contener la reacción de los Wallabies y terminó cayendo 28-24 en Townsville.

El encuentro tuvo un inicio parejo, con imprecisiones de ambos lados. Los argentinos lograron quebrar el marcador y estirar la diferencia con tries y una defensa sólida, que hasta el entretiempo parecía marcar el rumbo del partido. Sin embargo, los ajustes tácticos de los australianos cambiaron el desarrollo del juego.

En el segundo tiempo, los locales acortaron distancias hasta igualar 21-21 en el minuto 63. Pese a la presión, Juanchi Mallia volvió a poner a Los Pumas en ventaja con un penal en los minutos finales, lo que parecía asegurar el triunfo. Pero en el tiempo de descuento, Angus Bell apoyó el try decisivo para los Wallabies, que luego James O’Connor completó con un penal en el 86’.

Con este resultado, Australia quedó momentáneamente como líder del torneo, mientras que Los Pumas desperdiciaron la oportunidad de sumar su segunda victoria consecutiva tras el histórico triunfo ante los All Blacks en Vélez.

El partido también tuvo implicancias en el ranking mundial: antes del encuentro, los Wallabies se encontraban sextos con 84,85 puntos y Argentina séptima con 83,40, lo que marcaba la importancia de este choque pensando en el sorteo del Mundial 2027.

El historial entre ambos equipos se amplió a 42 partidos, con 30 victorias para Australia, 9 para Los Pumas y 3 empates. La revancha se jugará el próximo sábado en Sídney.