Luciano Castro y su novia, Griselda Siciliani, participaron de la Marcha del Orgullo, una situación que su expareja, Sabrina Rojas, no dejó pasar. Durante la emisión de Pasó en América, pasaron imágenes de la marcha. El informe mostró a Castro, quien se tomó un espacio para participar y apoyar los derechos de la comunidad LGBTQ+, visibilizar la diversidad y celebrar el amor libre.

Antes de dar paso a la nota, Tartu soltó: “Estuvimos en la Marcha del Orgullo…”. Fue en ese momento que Sabrina Rojas metió su bocado, lanzando un comentario que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia el actor.

“Sí, estuvo un montón de gente en la Marcha del Orgullo... que estaría bueno que esté en otros lugares también”. Aunque Rojas no lo nombró para evitar ser repetitiva, la referencia fue evidente.

La ironía de Rojas se basa en el conflicto que mantiene con Castro por la crianza de sus hijos, Esperanza y Fausto. La conductora lo ha acusado en varias oportunidades de no estar tan presente con los niños y de priorizar su relación con Siciliani por sobre la de sus hijos.

Uno de los momentos más tensos de esta "novela" familiar ocurrió cuando Luciano Castro no asistió a la celebración del cumpleaños número 12 de su hija Esperanza. En aquella ocasión, Rojas había resumido su postura con una frase contundente: “Las personas eligen, yo los elijo siempre”.