San Juan albergará del 1 al 5 de octubre el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines

La provincia de San Juan se prepara para albergar un evento de relevancia internacional: el primer Campeonato Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines, que se disputará del 1 al 5 de octubre en el estadio Aldo Cantoni. El torneo contará con la participación de equipos de España, Portugal, Chile, Australia, Mendoza y dos representantes locales: Olimpia y Valenciano de San Juan.

La organización del evento es el resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno de San Juan, World Skate —representada por su presidente, Sabatino Aracu—, el Comité Internacional de Hockey sobre Patines, que preside Carmelo Paniagua, la Confederación Argentina de Patín y la Federación Sanjuanina de Patín. Las gestiones comenzaron en agosto del año pasado, con el objetivo de dar continuidad a los campeonatos mundiales de clubes y reducir los costos de participación para los equipos argentinos y sudamericanos. Al respecto, Daniel Martinazzo, presidente de World Skate, expresó: "Nuestro más sincero agradecimiento al gobierno de la provincia de San Juan por el compromiso que tiene y está manteniendo con relación al hockey sobre patines internacional".

Uno de los factores clave para la realización del evento en la provincia fue, según señalaron desde la organización, la posibilidad de facilitar la participación de equipos locales y regionales. "No es lo mismo estar en San Juan y participar para un equipo sanjuanino, mendocino o chileno, que tener que trasladarse a Europa con todos los costos que eso significa", explicaron.

Las entradas para el evento ya están a la venta. El abono para platea oeste tiene un valor de $250.000, mientras que el abono general cuesta $100.000. Para quienes prefieran asistir por día, el valor de la entrada general es de $40.000 durante la fase inicial y de $50.000 para semifinales y final. Las personas con discapacidad y los jubilados tendrán acceso gratuito.

Guido Romero, ministro de Deporte, Turismo y Cultura de la provincia, destacó la importancia del evento no solo a nivel deportivo, sino también turístico y económico. "Contentos, porque hay muchos eventos deportivos que no solamente nos dejan un montón de legado deportivo a la provincia, sino también nos deja un montón de turismo", afirmó. Se espera la llegada de entre 200 y 300 visitantes, lo que generará un movimiento significativo en servicios de alojamiento, gastronomía y turismo. El estadio Cantoni, conocido como "la Catedral del Patín", no requerirá modificaciones estructurales, pero se realizará un mantenimiento especial de la pista del estadio, a partir de la próximo semana, por lo que no habrá actividades hasta que finalice la competencia.