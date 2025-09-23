En el marco del programa San Juan Emprende, la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico abrió la convocatoria para la Capacitación en Emprendedurismo – Desarrollo Emprendedor (segunda cohorte). La propuesta busca brindar herramientas teóricas y prácticas que fortalezcan a los emprendedores de la provincia.

Está dirigida a emprendedores con proyectos en marcha de hasta siete años de antigüedad y también a cualquier persona mayor de edad interesada en desarrollar un nuevo emprendimiento. La formación tendrá una duración de tres meses, con ocho encuentros en modalidad combinada entre presencial y virtual. El inicio está previsto para la segunda semana de octubre en el Cowork de la Agencia Calidad San Juan, con cupos limitados.

El programa incluye contenidos sobre introducción al emprendedurismo, rol del emprendedor, identificación del cliente, armado del modelo de negocios, cálculo de costos y precios de venta, preparación de un pitch, además de dinámicas de motivación y networking. Al finalizar, se realizará un acto de entrega de certificados.

Los participantes accederán a mentorías personalizadas, producción de videos para promocionar sus proyectos y certificación oficial. Asimismo, se organizará una ronda de pitch en la que el proyecto ganador será distinguido.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 6 de octubre de 2025. Para participar, los interesados deben registrarse en la convocatoria habilitada por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico.

La capacitación es organizada por la Dirección de PyMEs y Emprendedores, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, junto a la Universidad Católica de Cuyo y la Agencia Calidad San Juan.