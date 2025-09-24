Santa Lucía presentó diez nuevos móviles policiales que serán destinados a patrullar las calles del departamento. La inversión, realizada con fondos propios, tiene como objetivo reforzar la seguridad en los sectores más críticos y atender un reclamo constante de los vecinos.

“El uso de los recursos debía estar orientado a la seguridad, por eso decidimos incorporar diez vehículos nuevos para que la policía pueda recorrer nuestro departamento en las distintas cuadrículas”, afirmó a DIARIO HUARPE el intendente Juan José Orrego. Según explicó, se trata de una compra realizada mediante licitación pública, con una inversión cercana a los 510 millones de pesos.

Los móviles, modelos Toyota Corolla Cross cero kilómetro, se suman a la flota policial y serán distribuidos en zonas definidas por la Secretaría de Seguridad de la provincia. “Estamos articulando con las autoridades provinciales para establecer los recorridos. Serán cuadrículas en puntos estratégicos, donde se registran mayores índices de inseguridad”, detalló.

El jefe comunal destacó que la medida responde a un pedido recurrente de los habitantes de Santa Lucía. “Escuchamos al vecino y comprendimos que debíamos estar a la altura. La seguridad es un problema de todos, y como representantes de un departamento de 70.000 habitantes, tenemos la obligación de acompañar las políticas públicas en esta materia”, subrayó.

Además, indicó que el personal policial ya fue asignado a cada patrulla y que los móviles comenzarán a operar de manera inmediata. “Estamos trabajando con la provincia para definir los horarios y recorridos. La idea es garantizar presencia en la mañana, la tarde y la noche, para llegar a todos los sectores del departamento”, sostuvo.

Por último, Orrego enfatizó que la inversión no solo busca fortalecer la prevención del delito, sino también dar respuesta al pedido ciudadano. “Sabemos que nuestros vecinos esperan un Estado presente y esta es una forma concreta de acompañar a los uniformados y brindar más tranquilidad a la comunidad”, concluyó.