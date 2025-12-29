El ministro del Interior, Diego Santilli, pondrá en marcha una guardia política de verano con recorridas por distintas provincias para aceitar el tratamiento de la reforma laboral que el Gobierno nacional busca aprobar en febrero, durante la prórroga de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei.

La estrategia prevé un esquema de trabajo con reuniones bilaterales entre Santilli y gobernadores, una modalidad que ya fue utilizada por el oficialismo para destrabar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso. El objetivo es asegurar los votos necesarios en el Senado, en un contexto marcado por la movilización de la CGT y gremios estatales en rechazo a la iniciativa.

Durante enero, Santilli alternará su agenda entre la Casa Rosada y las provincias. Entre los primeros encuentros previstos figura una reunión con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, uno de los mandatarios considerados dialoguistas por el Ejecutivo nacional.

La metodología de negociación incluye el diálogo político y el uso de herramientas fiscales. En 2025, el Gobierno nacional distribuyó $199.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con transferencias concentradas en provincias aliadas. Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta fueron algunos de los distritos que recibieron fondos. En otros casos, como Chubut, se avanzó en acuerdos vinculados a la eliminación de retenciones a las exportaciones de petróleo convencional.

San Luis se consolidó como un distrito clave en la relación con la Casa Rosada. En las elecciones locales y nacionales, La Libertad Avanza evitó competir en determinados tramos electorales, lo que facilitó acuerdos políticos entre el oficialismo nacional y el gobierno provincial. La coordinación incluyó definiciones partidarias avaladas por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La nueva gira de Santilli buscará, además, ajustar los puntos más sensibles del proyecto de reforma laboral. Algunos gobernadores expresaron en privado reparos sobre los capítulos vinculados al Impuesto a las Ganancias y la reducción de la carga tributaria, por su impacto en la recaudación y la coparticipación.

En paralelo, el Gobierno nacional sostiene una mesa política integrada por Karina Milei, Manuel Adorni, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Martín Menem, que coordina la agenda legislativa y el vínculo con las provincias.

Ese esquema ya fue aplicado en otras iniciativas, como la ley de Principio de Inocencia Fiscal, cuyo proceso incluyó intercambios técnicos y políticos con gobernadores antes de su envío al Congreso. Ahora, el foco estará puesto en cerrar consensos para avanzar con la reforma laboral en el inicio del año legislativo.