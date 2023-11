Se viene una guerra: Sean O´Malley amenaza a Chito Vera antes de la revancha

Sean O´Malley está feliz de tener finalmente a Chito Vera en una revancha por el título de los Peso Gallo de UFC. El estadounidense recibirá al ecuatoriano, en busca de su primera defensa del cinturón. Esto se daría en la pelea estelar del UFC 299, el año próximo. Claro, "Suga" tiene entre ceja y ceja el combate, ya que su única derrota como profesional ha sido nada menos que contra el sudamericano.

Al comienzo, O´Malley comentó: "No me emociono mucho más con una pelea que eso. Quiero esa pelea. Es simplemente perfecto. Siento que es el momento perfecto. Después de esa primera pelea, todos dijeron, ‘Tienes que conseguir esa revancha, tienes que conseguir esa revancha.’ Y dije, ‘consigue esa revancha cuando quiero eso, cuando es hora. Cuando sea el momento de esa revancha, voy a pedirlo y lo conseguirá’".

"Podría haber conseguido esa revancha cuando quisiera. Yo estaba como, todavía no es el momento adecuado. Ahora es el momento adecuado, así que estoy muy entusiasmado con esa pelea. No quiero convencerlo demasiado, porque tiene que construir una pelea. Pero voy a fumar a este tipo. Es justo, ¿por qué no sucede eso más? Quiero decir, supongo que sucede de vez en cuando ese nervio, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces?", sostuvo Sean.

Contundente mensaje de Sean O´Malley

Por otra parte, "Suga" informó: "Sé que estás viendo ‘Chito,’ sabes que soy demasiado rápido para ti y no podrás hacer nada para mí, amigo. Él lo sabe. Creo que está muy nervioso por esta pelea, al 100 por ciento. Cicatrices demasiado lentas. ¿Qué vas a hacer? Voy a reconstruirlo. Oh sí, me encantaría eso. Ecuador, ni siquiera sé dónde está eso. En algún lugar por allá. ¿Por qué no aceptaría esos términos?".

"Noquearlo en Ecuador sería aún mejor. Quiero noquearlo, así que realmente no importa dónde peleemos. Sería amado allí. Espero que ‘Chito’ aparezca. Eso será gracioso. Él tiene una buena lucha libre, definitivamente mejoraron, pero Vera ni siquiera pudo levantarse, y ni siquiera creo que lo haya intentado. Fue una actuación vergonzosa, y no creo que no estuviera de acuerdo con eso. Creo que me sentaría aquí y diría, ‘Sí, fue vergonzoso’", sentenció Sean O´Malley.