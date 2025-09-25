Policiales > Operativo policial
Secuestraron en Rawson y Capital un auto y una moto que fueron robados
POR REDACCIÓN
En distintos procedimientos realizados esta semana, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes detectó y secuestró un auto y una moto que circulaban con chapas patentes apócrifas en San Juan.
El primer operativo se concretó el martes 23 de septiembre de 2025 en calle Mendoza y República del Líbano, en Rawson. Allí los efectivos entrevistaron a un hombre mayor de edad que tenía en su poder un Renault Sandero estacionado en la vía pública. Al verificar el número de chasis y motor en el sistema Sifcop, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por hurto agravado desde el 19 de junio de 2014, a cargo de la Oficina Fiscal N.º 5 de la Policía de Córdoba.
El segundo procedimiento se realizó el 24 de septiembre en calle Arenales y Santiago del Estero, Capital. En esta ocasión, los uniformados entrevistaron a un joven de 23 años que tenía una motocicleta Corven Energy 110cc azul, también con patente apócrifa. Al ingresar los datos al sistema, se descubrió que el rodado tenía pedido de secuestro por robo, en el marco del legajo 98/25 de la Comisaría 7ª de Pocito, con fecha del 20 de febrero de 2025.
Por disposición del ayudante fiscal, Castrillón García Salinas, tanto el automóvil como la moto fueron secuestrados y trasladados a sede policial para continuar con los trámites legales correspondientes.
