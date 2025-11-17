Seis meses de prisión para hombre que dejó a su tío al borde de la muerte

El juez de Garantías Federico Rodríguez dispuso seis meses de prisión preventiva para Juan Marcelo Verón Mariño, imputado por el delito de tentativa de homicidio simple tras agredir brutalmente a su tío en la localidad de Cochagual. La medida fue dictada durante la audiencia de formalización celebrada este lunes, donde se evaluaron los gravísimos hechos ocurridos la semana pasada.

En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía, representada por Nadia Pons Belmonte y Roberto Ginsberg, solicitó un año de plazo para la Investigación Penal Preparatoria y seis meses de prisión preventiva en el penal para el acusado. Los fiscales fundamentaron su pedido en la extrema gravedad de los hechos y en el riesgo que representa el imputado para la investigación.

Por su parte, la defensa oficial, a cargo de Juan Quiroga Alsina, se opuso al plazo propuesto por considerarlo excesivo y solicitó en su lugar la prisión domiciliaria, argumentando el arraigo familiar del imputado en la comunidad. Verón Mariño, por su parte, ejerció su derecho a no declarar durante todo el proceso.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Rodríguez resolvió fijar un plazo de seis meses para la investigación y dictó la prisión preventiva efectiva en el Penal por idéntico período. La decisión judicial consideró la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, quien permanece internado en estado crítico en el Hospital Rawson con diagnóstico de hundimiento de cráneo y fractura de mandíbula.

Los hechos que motivaron la imputación ocurrieron durante la madrugada del pasado viernes en una vivienda de Cochagual, cuando Verón Mariño habría atacado a su tío, Wilfredo Verón, luego de que este confirmara mantener una relación sentimental con la pareja del acusado. Testimonios recogidos en la causa describen que la agresión se realizó con un objeto contundente,identificado como una llave de tubos, mientras la víctima se encontraba atada.

La víctima continúa hospitalizada en terapia intensiva con pronóstico reservado, mientras el imputado permanecerá detenido en el Penal durante los próximos seis meses, plazo durante el cual se desarrollará la investigación penal.