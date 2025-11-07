Gimena Accardi compartió en sus historias de Instagram una foto junto a un misterioso joven y sorprendió a sus seguidores. La postal compartida por la actriz bastó para que en redes sociales se dispararan rumores sobre un posible vínculo entre ambos. Si bien nadie se expresó públicamente sobre el tema, la imagen generó gran curiosidad sobre quién era el joven con el que Accardi posó.

Detrás de la imagen, en la que se lo vio con la cara tapada, estaba Joaquín Cordovero, más conocido como Seven Kayne. Nacido en Buenos Aires el 1 de agosto de 1999, el joven es uno de los referentes de la nueva generación del trap argentino. Este movimiento surgió a mediados de la década pasada y ya ha exportado figuras al mundo.

Su carrera comenzó en 2017 con el lanzamiento del sencillo Si te lastimé. Desde entonces, consolidó un perfil propio dentro de la escena urbana, caracterizado por una estética más melódica y letras introspectivas.

Antes de dedicarse de lleno al trap, Kayne tuvo acercamientos al rock alternativo y a las batallas de freestyle, experiencias que lograron diferenciarlo del sonido de sus colegas. En 2018 alcanzó mayor popularidad gracias al tema Bésame, junto a Bhavi. Dos años después dio un salto a la masividad con su participación en la Bizarrap Music Session #33, que lo posicionó entre los nombres más escuchados del género en plataformas digitales.

En los años siguientes, Seven continuó explorando distintas facetas: fusionó sonidos pop y electrónicos, incorporó guitarras en vivo y trabajó con artistas como Khea, Duki y Tiago PZK. Además, suele remarcar que su búsqueda artística apunta a romper con los límites del trap tradicional y experimentar con nuevos estilos, sin perder la autenticidad que lo caracteriza.