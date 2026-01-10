Publicidad
Si estuviste en la segunda etapa del Giro del Sol, buscate en las fotos

Si fuiste a la segunda etapa del Giro del Sol, buscate en las fotos que sacó Diario Huarpe.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Cientos de personas colmaron Chimbas para la segunda etapa del Giro del Sol. Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.

Este sábado 10 de enero se llevó a cabo la segunda etapa del Giro del Sol. La carrera tuvo como destino Chimbas, en donde cientos de personas asistieron para ver la victoria de Ángel Oropel.

Galería de imágenes de los presentes en la competencia:

