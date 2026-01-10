Si estuviste en la segunda etapa del Giro del Sol, buscate en las fotos

Este sábado 10 de enero se llevó a cabo la segunda etapa del Giro del Sol. La carrera tuvo como destino Chimbas, en donde cientos de personas asistieron para ver la victoria de Ángel Oropel.
Galería de imágenes de los presentes en la competencia:
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.
Foto: Martín Brito/DIARIO HUARPE.