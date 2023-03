Sin pelos en la lengua: así vivió el Mundial el Cuti Romero

Cristian "Cuti" Romero, zaguero de la Selección Argentina, fue furor en estas horas por sus dichos. El mencionado dialogó con Infobae y no se guardó nada sobre el título obtenido por la "Albiceleste" en el Mundial de Qatar 2022. De hecho, habló de su festejo en la cara de Mbappé, la intimidad con Lionel Messi, su vida después de ser campeón del mundo, entre otras tantas cosas.

"El primer partido no estaba bien físicamente. Vinieron a Inglaterra a ayudarme al proceso de recuperación, sino era imposible llegar, por así decirlo. Le metíamos todos los días en casa con el fisio de la Selección. Me preocupaba no llegar al 100 por ciento, porque respeto mucho al grupo. Sabía lo que significa para el grupo y los más grandes, que fueron golpeados y no se lo merecían", comenzó diciendo Romero.

Luego, el Cuti agregó: "Los diagnósticos del club no eran positivos, pero confié y lo primero que hice fue hablar con el médico de la Selección. En el club me hicieron una ecografía y me dijeron que demandaba varias semanas. Pero el médico de la Selección me tranquilizó. Acá me dijeron que era imposible que esté en la fase de grupos. Como confío mucho en la gente de la Selección los llamé y les envíe todas las imágenes. Llegué bien, pero sin ritmo al primer partido del Mundial".

Íntimas revelaciones del Cuti Romero

Sobre el festejo en la cara de Kylian, el zaguero argentino expuso: "Hermosa la foto. Recuerdo que ese fue el 3 a 2 de Leo. Siempre los malos de la película somos nosotros, pero Mbappé le estaba diciendo cosas a Enzo, y no de buena manera. Le dijo un par de boludeces y alejé a Enzo, y justo hizo el gol Leo y me salió eso. Después justo veo que le tiran un pelotazo y pienso que no fue gol y nos lo hacían de contra, je. Fue por eso, me saqué. Discutió con Enzo y cuando veo el gol me salió de adentro".

"Si bien era chico, se lo criticaba mucho a él y a la selección, injustamente. Hoy, que tengo la posibilidad de compartir cosas con él, y ver la clase de persona y tipo que capitán que es, hoy estoy aún más convencido de lo injusto que era. Siempre te marca el camino y está constantemente hablando, transmite confianza. Él, junto a Otamendi y Di María, los más grandes de la Selección, no solo son referentes, sino que visten la camiseta de la Selección hace mucho y son un ejemplo de no bajar los brazos", añadió después el Cuti.

Para cerrar, Cristian Romero indicó: "El abrazo con Leo fue el momento más hermoso. Desde que llegué Leo siempre fue bueno conmigo. Siempre me quedará en el recuerdo la clase de persona que es. No me acuerdo qué me dijo, yo estaba llorando desconsolado. No me cambió la vida, si me marcó. Me cambió muchas cosas y para los próximos años voy a estar más tranquilo y sin presión. Veo la final bastante seguido. Siempre me emociono, son momentos lindos. Verme conseguir algo que para mí era imposible. Me genera mucho orgullo".