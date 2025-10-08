La Voz Argentina 2025 está llegando a su final, con la reciente definición de quiénes son los ocho semifinalistas de los equipos de Lali, Luck Ra, Miranda y Soledad. Como suele ocurrir en el reality, las decisiones de los coaches sobre quiénes continúan en competencia a menudo generan polémica y no coinciden con la opinión del público.

En este contexto, Soledad Pastorutti fue duramente cuestionada por los seguidores del programa, especialmente en las últimas instancias. La semana pasada, las redes sociales estallaron tras la eliminación de Valentina Otero, quien había sorprendido al público con su versatilidad.

Publicidad

Varios usuarios de redes aseguraron que la jurado “no quería” a la participante y que hacía lo posible por eliminarla de la competencia. Además, la acusaron de tener preferencia por los participantes hombres.

Cansada de las críticas, Soledad decidió responder con picardía en su cuenta de X (ex Twitter). Cuando una usuaria se mostró molesta porque no era la primera vez que se la señalaba por supuesto “favoritismo” hacia los varones, la Sole advirtió: “Todos los años es lo mismo… tranquila que vos y yo sabemos que no es así”.

Publicidad

De hecho, la acusación de favoritismo por varones quedó desestimada tras la última gala, ya que sus semifinalistas son dos mujeres: Violeta Lemo y Milagros Gerez Amud.

La respuesta más contundente llegó cuando otra usuaria comentó con ironía: “Jajajaja qué falta hace Valentina. Claro que no las odia, siempre y cuando no traten de ser originales”. La cantante, visiblemente molesta, replicó: “Qué pena este comentario. Respeto y quiero mucho a Valen. El problema es tuyo y es conmigo”.

Publicidad

Finalmente, ante los cuestionamientos sobre el pase a semifinales de Violeta Lemo y la eliminación de Lucho González, la artista sentenció: “¡Epa, qué circo! Fue por voto”. Además, remarcó sobre el mérito de los concursantes: “En estos momentos todos lo merecen, hay que elegir y solo llega uno”.