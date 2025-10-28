"Solo ven lo malo": Emilia Attias apuntó contra el jurado de MasterChef

En una reciente gala de eliminación de MasterChef Celebrity, la actriz Emilia Attias charló con la conductora Wanda Nara sobre su desempeño en la competencia y su vida personal. Pese a que Wanda la veía tranquila, Attias confesó estar "transpirando" debido al nivel de estrés del programa.

En el marco de la conversación, que se generó en un clima que Attias definió con humor como una "charla íntima de cafecito de amigas en el momento más crítico", la actriz cuestionó las devoluciones de los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

La ex Casi Ángeles expresó su frustración ante las evaluaciones. Attias manifestó que no debería haber estado en esa instancia: “Yo no tendría que estar acá en una eliminación”. Aunque la modelo es autocrítica y se reconoció exigente consigo misma, se mostró desconforme con la mirada de los evaluadores, asegurando que el jurado "solo ve lo malo".

Attias explicó que, aunque está conociendo a los jurados "de a poco", inicialmente no quiso confrontar las críticas para evitar que la "odien de entrada". Sin embargo, anticipó su intención de cambiar su actitud y volverse "un poco más irreverente", coincidiendo con la sugerencia de la conductora de que "Las injusticias hay que pelearlas hasta el final”.

De hecho, ante los tres chefs, Attias se mantuvo firme en su postura: “Yo solo dije que se fijan mucho en lo malo y no dicen nada de lo bueno”. Agregó que considera tener "condiciones para estar en el balcón y que me podría haber tocado antes”.

La queja de Attias coincidió con una noche clave. En la gala donde tuvieron que preparar platos típicos de la cocina turca, la actriz se lució con un lahmacun y un babaganush. Tras dos semanas de malas reseñas, los jurados la llenaron de elogios. Betular notó que Attias encabeza "la lista contra nosotros". Finalmente, Emilia Attias terminó ganando la gala, lo que le permitió escapar de la próxima eliminación y asegurar su continuidad en el certamen por una semana más. Ella finalizó esperando que sus dichos no hubieran influido en la devolución.