Este jueves tuvo lugar la tercera edición de Somos 100, un evento solidario que nació por iniciativa de Miguel Ángel Alessi y Marcelo “Cocucha” Videla. La noche se convirtió en un éxito de solidaridad y emoción, contando con más de 150 personas presentes, además de muchas más que colaboraron mediante transferencias.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue el anuncio de la reapertura de la Casa de la Bondad. Esta institución depende de la Fundación Manos Abiertas y se especializa en brindar cuidados paliativos. Esta noticia representa un hito esperanzador para aquellos que más lo necesitan en la provincia, y la Casa de la Bondad ya prepara pasos concretos para volver a funcionar.

Publicidad

El ministro de Salud, Amilcar Dobladez, entre los funcionarios de Gobierno presentes. Foto gentileza.

Los donativos alcanzaron un total aproximado de $30 millones. Esta cifra aún continúa creciendo gracias a las transferencias que siguen llegando.

Además del aporte monetario, recibieron donaciones muy valiosas que fortalecen la acción social de la organización. Estas muestras de generosidad incluyeron una casa destinada a la fábrica de pastas de los Hogares Beraca y un automóvil.

Publicidad

Unas 150 personas participaron de la tercera edición de "Somos 100". Foto gentileza.

La emoción fue protagonista de la jornada. La velada contó con la presencia de numerosas autoridades provinciales, incluyendo al gobernador Marcelo Orrego, ministros, intendentes, artistas, músicos y referentes sociales. Todos ellos se sumaron sin excepción al compromiso solidario.

El gobernador Marcelo Orrego asistió al evento. Foto gentileza.

Cabe destacar que la totalidad del evento se realizó de manera ad honorem, gracias al aporte gratuito de colaboradores, proveedores, artistas y equipos técnicos.

Publicidad

Todo el servicio para que se haga efectivo el evento fue donado por diferentes empresas privadas. Foto gentileza.

Al cierre, representantes de la Fundación Manos Abiertas y de Hogares Beraca estuvieron presentes y entregaron obsequios que habían sido elaborados en la propia panificadora del hogar. Estos regalos simbolizaron el trabajo, la esperanza y la unidad que persigue la iniciativa Somos 100.

Esta tercera edición reafirma el espíritu original del evento: unir voluntades, multiplicar apoyos y generar un cambio real en la comunidad.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, también participó del evento. Foto gentileza.