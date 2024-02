El secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis, Walter Ferreri, confirmó que ya se encuentra disponible para descargar en Play Store de Android la app Taxitur. Se trata de un desarrollo tecnológico netamente nacional para que los pasajeros puedan pedir taxis con rapidez y de manera sencilla. De esta manera, el sector le hará frente a Uber que meses atrás hizo su aterrizaje en San Juan. Además, quieren generar nuevos puestos de trabajo porque los requisitos para asociarse como conductor son flexibles.

“Hemos hecho las pruebas esta semana y ya está funcionando perfectamente. Se puede descargar y pedir pasajes”, afirmó Ferreri a DIARIO HUARPE.

El dirigente gremial contó que la app fue producida netamente en Argentina con ingenieros que trabajan en el Invap, ubicado en San Carlos de Bariloche. “La rapidez que tiene está buena porque se maneja por Internet y con soporte de Arsat, que es un satélite argentino”, detalló. Cabe destacar que Invap que es una institución dedicada al diseño y fabricación de reactores de investigación, satélites de baja órbita para la observación terrestre, satélites de comunicaciones, diversas plantas industriales, sistemas de radares para control del tránsito aéreo, defensa y meteorológicos, entre otros con un gran prestigio internacional.

“Es superior a cualquier aplicación, inclusive hasta la de Uber que es muy eficiente”, siguió el sindicalista.

El uso de la app es totalmente gratuito tanto para el cliente como el conductor, algo que no sucede en otras similares. Para adherirse a la misma como trabajador es necesario contar con licencia de conducir profesional, seguro de terceros transportados, seguro de pasajeros y certificado de antecedentes, pero no se requiere de las licencias de taxis y remis. “Nosotros no necesitamos que tengas licencia. Si estás alquilando licencia y la querés dejar de alquilar, podés venir acá”, comentó y recordó que el alquiler de licencias es una práctica ilegal que lamentablemente continua en la provincia. Hasta el momento hay 390 conductores asociados a Taxitur.

“Un taxista tiene que pagar entre licencia y frecuencia $165.000 pesos al mes. Con Taxitur se ahorran esos $165.000”, afirmó y añadió que el objetivo es que el software quede en manos del Gobierno para que sea propiedad de todos los sanjuaninos.

Polémica por Uber

En octubre del 2023 desembarcó en San Juan la aplicación de transporte Uber. A dos días de su llegada, el gobierno de la gestión pasada inhabilitó el uso de la app y salió a multar a conductores. Marcelo Molina, actual secretario de Tránsito y Transporte confirmó a DIARIO HUARPE que se encuentran en contacto con autoridades de Mendoza y Buenos Aires, donde actualmente funciona el sistema, para tomarlos como ejemplo y estudiar la regulación y autorizar su uso en la provincia.

Molina reconoció que se está analizando la situación actual de Uber en San Juan, ya que no está autorizada a funcionar. Además, están mirando la situación de otras provincias en las que tuvieron los mismos conflictos que acá.