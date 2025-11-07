Cultura y Espectáculos > Inesperado
"¿Te vas a casar?": Tini bromeó sobre los rumores con De Paul
POR REDACCIÓN
Tini Stoessel está disfrutando de uno de los momentos más exitosos de su carrera y de un gran presente sentimental junto a Rodrigo de Paul. El futbolista incluso acompañó a la cantante en sus primeros shows de Futttura, su mega festival.
La artista demostró estar cercana y divertida con sus fans durante un encuentro que tuvo lugar en Tecnópolis, en el cual permitió a sus seguidores hacerle preguntas en vivo.
Durante el stream de La Casa, Tini se mostró pícara. La artista se anticipó a las consultas más personales de sus seguidores y bromeó sobre los rumores de casamiento con Rodrigo de Paul.
La cantante se auto preguntó con humor: “¿Qué preguntas me quieren hacer? Levanten la mano y yo elijo, porque si no, esto se vuelve un verdadero quilombo. Pero me cuidan. ‘¿Te vas a casar?’”.
Sin dar una respuesta concreta a la pregunta, la artista remató el momento entre risas: “No, paren, en serio. Me cuidan”.