Después de vivir angustiantes días tras el accidente de Thiago Medina, y la consecuente milagrosa recuperación del joven, la familia está retomando sus rutinas y, lo más importante, cumpliendo promesas.

A través de las redes sociales, los mellizos, Brisa Medina y Thiago, dieron un gran anuncio. Brisa, quien se encuentra embarazada, confirmó que su hermano mellizo será el padrino de su bebé, Ehidan. Esta noticia fue celebrada por el ex participante de Gran Hermano con emoción y ternura.

Fiel a su estilo familiero, Thiago Medina, el joven de González Catán, reposteó la historia publicada por su melliza. En su mensaje, el ex participante de Gran Hermano compartió una promesa que conmovió a sus seguidores: “Voy a estar siempre para lo que necesités, para vos y para tu bebé”, un texto que acompañó con varios emojis de corazón. Además, reposteó varias fotos que reflejaban diferentes etapas de su vida, incluyendo postales recientes y una de la infancia que despertó nostalgia entre sus seguidores.

Por su parte, Brisa le dedicó unas palabras llenas de cariño a su hermano por el compromiso que asumió. En ese emotivo texto, Brisa expresó la gran felicidad que le da saber que Thiago va a ser el padrino de Ehidan. Recordó que, "desde siempre fuiste mi compañero de risas, mis locuras y mis días difíciles", y que ahora también será el "cómplice de esta nueva vida que llega".

Brisa destacó las cualidades que hacen de Thiago el padrino ideal, asegurando que su hijo tendrá en su tío "un amigo y alguien que siempre va a estar ahí para hacerlo reír, protegerlo y llenarlo de amor”. Finalmente, cerró su dedicatoria con un mensaje que refleja el profundo vínculo entre los hermanos: “Gracias por ser como sos, por estar siempre, por dar tanto sin pedir nada. Te amo con el alma, y me emociona saber que mi hijo va a tener un padrino tan increíble como vos”.