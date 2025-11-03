La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sigue generando noticias. Luego de que la pareja se comprometiera este año durante unas vacaciones idílicas, se hablaba de una mega fiesta de casamiento a fin de año en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, se confirmó el "bombazo": Tini y De Paul no se casan, al menos, no en 2025.

La información se reveló en el programa Infama (América) por Santi Sposato. El chisme indicaba que la mega boda tendrá que esperar un poco más, "por lo menos, un año".

El motivo de la cancelación de la fecha inicial se debe a que la pareja no consideró el calendario de los futbolistas.

Según Sposato, la boda iba a realizarse el 20 de diciembre, y "empezaron a llamar" los jugadores invitados al enterarse de la fecha, ya que coincide con el período de vacaciones de los futbolistas. El problema fue que "Muchos invitados se bajaban".

Para tranquilizar a los convocados, Tini y De Paul les comunicaron: "Quédense tranquilos, que este año no es". La nueva idea es que la gran celebración se realice en diciembre del 2026.

A la información se sumó un dato "desconocido" proporcionado por Karina Iavícoli: "A mí me dijeron que va a ser una fiesta, no un casamiento". El evento sería "sin papeles, como una gran celebración".

Más allá del tipo de evento, Tini y De Paul tienen un "asunto que resolver": la residencia de la artista en Estados Unidos. De Paul estará radicado en Miami por un "buen tiempo" debido a su contrato con el Inter Miami. Laura Ubfal agregó que Tini tiene visa de trabajo, y lo que les convendría es casarse en Estados Unidos. Ubfal explicó que si Tini se casa con él, podría obtener la residencia allá, ya que él está contratado por el Inter.