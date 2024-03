Título en juego y muchas estrellas: hora, TV y cartelera del UFC 299

El octágono está listo para una noche cargada de emoción y acción en UFC 299, que se llevará a cabo este sábado 9 de marzo en el estadio Kaseya Center de Miami. La expectativa crece especialmente entre los aficionados latinos, ya que el ecuatoriano Marlon "Chito" Vera buscará desafiar al actual campeón de Peso Gallo, Sean O'Malley, en lo que promete ser un enfrentamiento lleno de intensidad y revancha.

La historia entre Vera y O'Malley se remonta a UFC 252, en agosto de 2020, cuando el ecuatoriano sorprendió al mundo de las Artes Marciales Mixtas al vencer al estadounidense por nocaut técnico, infligiéndole la única derrota de su carrera hasta ese momento. Desde entonces, "Suga" ha cosechado cinco victorias, incluida una impresionante conquista del título de Peso Gallo ante Aljamain Sterling en agosto de 2023.

Publicidad

Por su parte, Marlon Vera ha acumulado cinco victorias y dos derrotas desde su triunfo sobre O'Malley, demostrando su habilidad y determinación en el octágono. Con una experiencia notable en peleas de cinco asaltos, el ecuatoriano, de 31 años y originario de Chone, busca convertirse en el primer hombre de su país en conquistar un título en la reconocida empresa de MMA.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El enfrentamiento entre Vera y O'Malley promete ser uno de los puntos álgidos de la noche, con ambos luchadores decididos a dejarlo todo en el octágono en su búsqueda por la victoria. Los aficionados al deporte de las MMA esperan ansiosos el desenlace de esta emocionante contienda en UFC 299.

Cartelera completa del UFC 299

Estelares

Sean O’Malley vs. Marlon Vera: por el título de Peso Gallo de UFC.

Dustin Poirier vs. Benoit Saint Denis: Peso Ligero.

Kevin Holland vs. Michael Page: Peso Welter.

Gilbert Burns vs. Jack Della Maddalena: Peso Welter.

Petr Yan vs. Song Yadong: Peso Gallo.

Preliminares

Curtis Blaydes vs. Jailton Almeida: Peso Pesado.

Katlyn Cerminara vs. Maycee Barber: Peso Mosca femenino.

Mateusz Gamrot vs. Rafael dos Anjos: Peso Ligero.

Pedro Munhoz vs. Kyler Phillips: Peso Gallo.

Publicidad

Primeras preliminares

Michel Pereira vs. Michal Oleksiejczuk: Peso Mediano.

Robelis Despaigne vs. Josh Parisian: Peso Pesado.

CJ Vergara vs. Assu Almabayev: Peso Mosca.

Joanne Wood vs. Maryna Moroz: Peso Mosca femenino.

Horarios (primeras preliminares, preliminares y estelares

España: 00:00/02:00/04:00 horas.

Estados Unidos: 18:00/20:00/22:00 horas (ET) / 15:00/17:00/19:00 horas (PT).

Australia: 18:00/20:00/22:00 horas.

México: 17:00/19:00/21:00 horas (CT).

Chile: 18:00/20:00/22:00 horas.

Colombia: 17:00/19:00/21:00 horas.

Argentina: 19:00/21:00/23:00 horas.

Perú: 17:00/19:00/21:00 horas.

Transmisión

TV

México: Fox Sports (preliminares), Fox Sports Premium

Ecuador: ESPN (preliminares)

Argentina: Fox Sports 2 (preliminares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes y Fubo (preliminares)

Streaming

México: ESPN+ y UFC Fight Pass

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass

Ecuador: Star+ y UFC Fight Pass

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass

Estados Unidos: ESPN+ con PPV.