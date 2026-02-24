Las lluvias intensas de diciembre impidieron inaugurar la prueba, por tanto, la organización tuvo que posponerla y reprogramarla. Con el tiempo transcurrido, finalmente la Maratón “Conector Sur” tendrá su realización este domingo 1 de marzo en Rawson.

La invitación de la Cámara de Comercio de San Juan es abierta para corredores amateurs y profesionales que quieran aventurarse en realizar las tres categorías previstas por la competencia: 5k, 10k y 15k.

DIARIO HUARPE habló con Jorge Silva, coordinador general de la competencia y anunció cómo está en estos momentos la logística de la carrera más esperada por los apasionados al runing.

“Más allá de lo que nos pasó en diciembre, que por las cuestiones climáticas tuvimos que suspenderla, creo que en el fondo, nos favoreció más, porque nos dio el tiempo suficiente para que más personas se enteren y participen. Hasta ahora estamos recibiendo más inscripciones y vamos por más de 180 competidores interesados en correr”, indicó el organizador. Además, entre los competidores se calcula un rango de edad que va desde los 20 a 40 años.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para que los corredores se lleven una buena impresión y experiencia. Trabajamos mucho en los detalles desde la calidad de las camisetas que vamos a entregar, los servicios y la asistencia, los accesorios y todo lo que necesiten para que puedan correr con todas las comodidades posibles. Hasta en la calidad de los premios por supuesto”, explicó Silva.

Para tener en cuenta, el trazado de la prueba inicia desde Calle Dr. Ortega y Conector Sur, los corredores transitarán sobre el pavimento de la vía rápida hasta llegar al cruce de Comandante Cabot, la llegada será en la propia sede de la Cámara de Comercio.

La necesidad de hacer esta maratón, surge como una iniciativa que nace entre los miembros de la cámara, “porque compartimos las inquietudes por la inclusión de los valores del deporte. Por eso, hicimos varios convenios y conseguimos apoyos de empresas para que contribuyan a esta experiencia. Además, nos dimos cuenta que a los sanjuaninos les encanta correr y ahora hay toda una movida respecto a esto. Entonces dijimos: hagamos una maratón donde el comerciante sea el protagonista”, contó Jorge.

Otro dato a tener en cuenta, en especial para los conductores, el tránsito vehicular estará interrumpido desde las 19 hs. hasta las 00 hs. por el tramo comprendido del conector entre Comandante Cabot hasta Dr. Ortega, más los cruces por Calle Guayaquil, República del Líbano, Castaño, también estarán cerrados. Los controles estarán asistidos por Policía de San Juan y Policía Comunal de Rawson.

Los premios serán en efectivo para los tres primeros puestos de cada categoría, además de medallas conmemorativas, diplomas, uniformes y regalos sorpresa.

Hay tiempo de inscribirse hasta el sábado 28 de febrero. Las acreditaciones se realizarán de forma personal, el sábado desde las 10 hs. a las 22 hs. en la sede de la Cámara de Comercio de San Juan. Allí se les entregará el kit con todos los elementos para la carrera.

El punto de reunión previo al comienzo de la prueba será el domingo, en el lateral de Conector Sur entre calle Jáchal y Castaño, a las 19 hs.

El arancel por 5k es de $25.000, para 10k y 15k es $30.000 como promoción y por persona en $12.000. La compra digital se hace por Avantti.

