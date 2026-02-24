El Gobierno de San Juan informó que la aplicación Moovit, que hasta ahora ofrecía información sobre el transporte público de la Red Tulum, dejará de brindar servicio en la provincia a partir de marzo. Para asegurar la continuidad del acceso a datos de recorridos y paradas, el Ministerio de Gobierno gestionó la incorporación de información en tiempo real en Google Maps, disponible de manera gratuita para todos los usuarios.

Un dato importante es que la aplicación de RedTulum Wara aparece bajo el nombre Wara San Juan (en Play Store) y RedTulum San Juan (en App Store) para descargar.

Además de Google Maps, se suman nuevas aplicaciones gratuitas para dispositivos móviles que pueden descargarse desde AppStore y PlayStore, ofreciendo distintas funcionalidades para consultar transporte:

RedTulum Wara (logo blanco y fucsia): información en tiempo real sobre paradas y horarios en toda la provincia.

Treep (logo verde): planificador de viajes.

Moovit internacional (logo naranja): seguimiento en tiempo real.

Bus 2: plataforma con planificador de viajes.

OpenStreet Maps: planificador de viajes alternativo.

El Ministerio destaca que estas alternativas representan un ahorro significativo de recursos para el Estado Provincial, optimizando los fondos públicos sin afectar la calidad del servicio que reciben los sanjuaninos. La medida fortalece el acceso a información confiable, permitiendo consultar recorridos, horarios y paradas de manera sencilla y actualizada.

La cartera provincial aseguró que el objetivo es brindar tranquilidad a la comunidad y garantizar que el transporte público continúe siendo eficiente y accesible para todos, adaptándose a nuevas herramientas digitales que faciliten la movilidad dentro de la provincia.